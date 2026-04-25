MIDAGRI destina S/ 3 millones en créditos para fortalecer el agro y la ganadería en Madre de Dios

Con el objetivo de dinamizar la economía de la selva sur, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) viene otorgando en lo que va del año más de S/ 3 millones en créditos del Fondo AgroPerú a organizaciones agrarias de Madre de Dios. Esta iniciativa busca tecnificar la producción de cacao, mejorar la capacidad ganadera y asegurar el acceso al financiamiento formal en el campo.

Durante el acto oficial en la sede de Agrobanco en Tambopata, el titular del sector, Felipe Meza Millán, subrayó que esta intervención es parte de la estrategia del Gobierno para transformar el sector rural en un motor de crecimiento sostenible.

Inversión con impacto directo

Los recursos, canalizados mediante Agrobanco, benefician directamente a organizaciones clave de la región:

* Cooperativa Agraria Cacao Fino Agrobosque.

* Cooperativa Agroindustrial de la Interoceánica Limitada (COOPAIDI).

* Asociación de Productores de Cacao San Francisco.

"Este financiamiento no es solo una cifra; es una apuesta por el futuro de las familias rurales. Queremos que pasen de una agricultura de subsistencia a una comercialización competitiva, mejorando sus procesos de acopio y almacenamiento", enfatizó el ministro.

Inclusión Financiera en cifras

Meza Millán destacó que el Fondo AgroPerú se ha consolidado como la principal herramienta de inclusión financiera para el pequeño productor:

* Meta regional: Elevar la calidad del cacao para exportación y consumo interno.

* Alcance nacional: A la fecha, se han otorgado más de 14 mil créditos superando los S/ 226 millones.

* Uso del capital: Financiamiento de campañas agrícolas, compra de insumos de calidad y desarrollo forestal.