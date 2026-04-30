Día del Trabajo: más de 17,5 millones de peruanos laboran en el país

En el Perú, la población ocupada alcanzó los 17 millones 575 mil 200 personas en el año 2025, de las cuales cerca de la mitad tenía entre 25 y 44 años.

La población ocupada en el Perú alcanzó los 17 millones 575 mil 200 personas en el año 2025, de las cuales cerca de la mitad tenía entre 25 y 44 años, así lo informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, en el marco del Día Internacional del Trabajo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), investigación que permite conocer las características y evolución del mercado laboral a nivel nacional, la población ocupada registró un crecimiento de 1,5% respecto al año anterior, precisó.

El 47,1% de la población ocupada tiene entre 25 y 44 años de edad

Durante el año 2025, la población ocupada estuvo conformada principalmente por personas de 25 a 44 años de edad, grupo que concentra el 47,1% del total. Le siguieron las personas de 45 y más años que alcanzan el 39,2%, y la población de 14 a 24 años, que equivale al 13,7%.

El 44,5% de la población ocupada son mujeres

Según sexo, del total de la población ocupada del país, el 44,5% son mujeres, mientras que los hombres representan el mayor porcentaje de participación en el mercado laboral, que es el 55,5%.

El 41,9% de la población ocupada cuenta con educación secundaria

En relación con el nivel educativo, la población ocupada con educación secundaria concentra el 41,9%, siendo el nivel predominante. Le siguen quienes cuentan con educación superior universitaria, que alcanzan el 21,4%, y aquellos con educación superior no universitaria, que equivalen al 17,1%. En tanto, la población con educación primaria o menor nivel educativo alcanza el 19,6%.

El 41,7% de la población ocupada trabaja en el sector servicios

Por rama de actividad, la población ocupada en el sector servicios concentra el 41,7% del total, siendo la principal fuente de empleo en el país. Le siguen las actividades de agricultura, pesca y minería, que alcanzan el 24,0%, el comercio con 19,0%, la manufactura con 8,6% y la construcción con 6,7%.

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se incrementó en 6,9%

En el 2025, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 1887,2 soles, cifra que, en comparación con el año anterior presentó un incremento de 6,9% (121,3 soles).