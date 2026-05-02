Ayacucho: cuatro muertos y 20 heridos, varios de ellos graves, deja accidente en vía Interoceánica

Según primeros informes, 4 muertos y 20 heridos, varios de ellos graves, dejó un accidente de tránsito registrado este sábado en la vía Interoceánica, en el sector Negro Mayo, provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

Testigos refieren que, de un momento a otro, un ómnibus de la empresa Palomino se despistó y volcó por causas que se investigan. La unidad había partido de Lima en la víspera y se dirigía a la ciudad Andahuaylas.

LUGAR DE LA TRAGEDIA

Los pasajeros fallecidos fueron identificados como Maricruz C., Epifanía M. (25), Gregoria P. (38) y una mujer que permanece como ‘NN’; sus familiares, enterados de lo sucedido, muy consternados llegaron al lugar de la tragedia.

Los 20 heridos fueron llevados al centro de salud de Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, y al Hospital de Puquio, en Ayacucho. Los pacientes graves los trasladaron inmediatamente al Hospital Regional de Abancay.