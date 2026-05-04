Tacna: capturan militares que iban a sustraer armas de largo alcance de cuartel del Ejército

Según informa RPP, dos integrantes del Ejército Peruano fueron capturados tras ser acusados de intentar robar armas de largo alcance del cuartel Tarapacá, ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín, en la región Tacna.

La Policía Nacional dijo que el suceso se registró la madrugada de este domingo, cuando los sargentos de segunda Pedro Zamudio, de 21 años, e Ico Ramírez, de 19, habrían ingresado a zonas no autorizadas del cuartel.

TENTATIVA DE SUSTRACCIÓN

En el lugar redujeron a un soldado que estaba de servicio, con la intención de arrebatarle su fusil. Al no lograrlo, se dirigieron a otro punto de seguridad dentro del recinto, donde también agredieron a un segundo militar.

Tras su fallido intento, los sujetos se escondieron en una oficina del cuartel, pero fueron ubicados y entregados a las autoridades. La Fiscalía indaga el caso como presunto delito de tentativa de sustracción de armas de fuego.