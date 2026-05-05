EsSalud impulsa correcta higiene de manos en sus centros para reducir infecciones intrahospitalarias

En el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se conmemora cada 5 de mayo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) intensificó sus acciones para promover la correcta y oportuna higiene de manos en todos sus establecimientos a nivel nacional, con el objetivo de reducir hasta en un 50 % la transmisión de infecciones intrahospitalarias.

El doctor José Cabrejo Paredes, jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización de EsSalud, destacó que esta práctica constituye una de las medidas más eficaces para prevenir la propagación de microorganismos, especialmente aquellos multirresistentes.

“La higiene de manos es la forma más sencilla y efectiva para evitar la transmisión de infecciones hospitalarias a través del contacto durante la atención sanitaria. No basta con conocer la norma, es imprescindible cumplirla de manera constante”, enfatizó el especialista.

Asimismo, indicó que esta medida forma parte de una política integral orientada a mejorar la calidad del servicio y promover la humanización en la atención de los pacientes. En ese sentido, todos los centros asistenciales del país tienen como obligación aplicar y verificar el cumplimiento de esta práctica.

Como parte de estas iniciativas, EsSalud impulsa estrategias de cambio conductual para reforzar hábitos preventivos entre el personal de salud y los asegurados, alineadas con la estrategia global de seguridad del paciente promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Concurso en TikTok para promover prevención

En el ámbito digital, la institución organizó el “V Concurso de TikTok Higiene de Manos 2026”, dirigido al personal asistencial y administrativo, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de esta práctica mediante el uso de redes sociales.

“El concurso forma parte de la estrategia de humanización y busca fomentar la participación activa de los colaboradores, utilizando formatos digitales que faciliten la recordación y el compromiso en todos los niveles”, explicó Cabrejo Paredes.

En cuanto a los resultados, en el primer nivel de atención, la Red Asistencial Ucayali obtuvo el primer lugar, seguida por la Red Prestacional Lambayeque. En el segundo nivel, la Red Asistencial Tarapoto alcanzó el primer puesto y la Red Asistencial Huánuco el segundo. Finalmente, en el tercer nivel, el Instituto Cardiovascular del Perú (INCOR) logró el primer lugar, mientras que la Red Asistencial La Libertad obtuvo el segundo puesto.