Contraloría advierte que contratista pretende aplazar ejecución del aeropuerto de Chinchero

El órgano de control advirtió que la empresa pretende ampliar la culminación del proyecto hasta diciembre de 2028 sin sustento técnico ni autorización correspondiente.

La Contraloría General de la República advirtió que el contratista encargado de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero pretende extender la fecha de culminación de las obras hasta diciembre de 2028, pese a que el contrato original establece como plazo final diciembre de 2026. La modificación implicaría un retraso de 712 días en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Según el Informe de Hito de Control 5815-2026-CG/MPROY-SCC, el contratista presentó en febrero un cronograma bimensual que modifica los tiempos de ejecución del Terminal de Pasajeros y del cerco perimétrico. De acuerdo con la Contraloría, esta ampliación no estaría debidamente sustentada y podría contravenir las disposiciones contractuales establecidas para el desarrollo del proyecto.

El órgano de control también señaló que el contratista habría suspendido unilateralmente diversas labores en el terminal aéreo, manteniendo únicamente trabajos relacionados con la estructura metálica del techo. Asimismo, se detectó la paralización de actividades en el cerco perimétrico, considerado un componente crítico para la ejecución integral de la obra.

UNA DÉCADA DE RETRASO

La Contraloría General de la República recordó que cualquier modificación de cronograma o suspensión de trabajos debe contar con sustento técnico y autorización expresa del supervisor del proyecto. El Aeropuerto de Chinchero acumula más de una década de retrasos y es considerado una obra clave para impulsar el turismo y la conectividad en la región Cusco.