Nuevo Chimbote: encuentran muerto en comisaría a detenido por presunta violación sexual

Según primeras informaciones, Marcelino Chinchay (49) fue hallado sin vida dentro de los calabozos de la comisaría de Buenos Aires, distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash; estaba detenido por presunto abuso sexual contra su hijastra.

El sujeto, que se desempeñaba como músico, fue intervenido el pasado 14 de mayo en el asentamiento humano Tierra Prometida. La madre de la presunta víctima lo denunció afirmando que abusaba de la menor desde el año pasado.

DEPENDENCIA ESTATAL

Tras descubrirse el cadáver, los restos fueron trasladados a la morgue para la necropsia de ley, procedimiento para esclarecer las causas de la muerte. La hipótesis de la Policía Nacional sugiere que el interno se habría quitado la vida.

Pese a que el suceso se registró en una dependencia estatal, la jefatura de la región policial de Áncash no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento respecto a lo sucedido. La familia del fallecido evitó declarar sobre el tema.