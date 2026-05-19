Puno: feroz tiroteo deja dos muertos y tres heridos de consideración en un asentamiento minero

Una violenta balacera se registró la mañana de ayer en el centro poblado La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, en Puno. El tiroteo en plena vía pública tomó por sorpresa a los transeúntes y comerciantes del asentamiento minero.

​El ataque armado habría dejado al menos dos muertos y tres heridos de distinta consideración, quienes fueron atendidos en el centro de salud del lugar; los más graves serán derivados a nosocomios de Juliaca para una atención especializada.

SANGRIENTO SUCESO

Los testigos señalaron que se escucharon varias ráfagas de disparos, lo que obligó a los comerciantes a cerrar inmediatamente sus locales, mientras los transeúntes, desesperados, buscaban un refugio. Se conoció que los dos atacantes lograron huir.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe que precise la identidad de las víctimas ni las causas del sangriento suceso. Mientras los responsables del ataque son buscados, serían delincuentes llegados de alguna localidad aledaña.