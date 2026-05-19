Sismo de 6.1 remeció Ica: ¿qué debe contener una mochila de emergencia y cómo prepararse ante un desastre?

El fuerte sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Ica generó alarma en diversas regiones del país, dejando reportes de daños en infraestructura, deslizamientos en zonas costeras y momentos de pánico entre la población.

Durante la cobertura en vivo, especialistas recordaron la importancia de estar preparados ante un eventual terremoto en el Perú, un país altamente sísmico donde los movimientos telúricos pueden ocurrir en cualquier momento.

Uno de los puntos clave de la prevención es contar con una mochila de emergencia bien equipada, que permita a una persona afrontar las primeras horas tras un desastre sin acceso inmediato a servicios básicos.

Este kit debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, ropa de abrigo, copias de documentos y medicamentos esenciales, entre otros elementos básicos para la supervivencia.

Autoridades y expertos reiteraron el llamado a la población a revisar periódicamente sus mochilas de emergencia y reforzar la cultura de prevención en hogares, centros de trabajo y espacios educativos.