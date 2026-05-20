¡Brutal robo en Iquitos! Arrastran a jóven por dos cuadras para quitarle el celular

La delincuencia no tiene límites. Un lamentable hecho se registró en la provincia de Iquitos, donde un joven identificado como Elmerson Díaz, fue arrastrado varios metros por una mototaxi durante un intento de robo de celular.

La víctima, caminaba por la zona cuando fue interceptada por delincuentes que le arrebataron violentamente su equipo móvil. El joven intentó resistirse al asalto y forcejeó con los sujetos, pero terminó siendo arrastrado por la pista mientras los criminales escapaban del lugar.

INTENTÓ EVITAR EL ROBO

La víctima indicó que fue atacada de manera desprevenida y que, en su intento por defenderse, opuso resistencia, lo que provocó una reacción violenta por parte de los delincuentes. “Siento que me arrebatan el celular por la parte de atrás, me agarra del pelo, me empieza a dar golpes en la cara, en todas partes de mi cabeza, como 4 o 5 golpes que me dio y me arrastró desde la Putumayo hasta la Calvo”, indicó.

Asimismo, vecinos de la zona acudieron a ayudar a la víctima, quien presentó lesiones en diversas partes del cuerpo. “En mi empresa le hemos tenido que dar los primeros auxilios, ayudarle porque estaba con demasiadas heridas y creo que tenía fracturas”, agregó una vecina de la zona.