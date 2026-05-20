¡Frío extremo en la selva! Segundo friaje trae lluvias y fuertes ráfagas de viento

El segundo friaje del año ingresó a la selva peruana con fuertes lluvias, intensos vientos y temperaturas muy abajo de lo normal, situación que ha provocado inundaciones en calles y viviendas, además de generar preocupación entre la población por el complicado panorama climático.

Ante esta situación, las ciudades más afectadas han sido Yurimaguas y Pucallpa, donde los pobladores han solicitado apoyo urgente de las autoridades para salvaguardar la integridad de las familias afectadas y reducir los daños ocasionados por el fenómeno climático.

FRIAJE SE ADUEÑA DE LA SELVA

Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento registradas en la provincia de Yurimaguas son consecuencias de este segundo friaje del año, que ha llegado a alcanzar temperaturas de hasta 17 °C, según lo informado por Senamhi.

Este hecho también se registró en la provincia de Pucallpa, donde casi 10 horas continuas de lluvias provocaron el desborde de quebradas y caños naturales, afectando calles y viviendas. “En otros países desarrollados los desagües son casi una casa tremenda, pero aquí son de 40 cm, que sería una lluvia de 24 o 48 horas; Pucallpa se inunda”, manifestó un vecino de la zona.