Ica: piden declarar inhabitable un pabellón de la Universidad San Luis Gonzaga tras sismo de 6.1

En entrevista con RPP, Miguel Tasayco, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, señaló que el sismo de magnitud 6.1 que el último martes remeció la región, afectó la infraestructura de la casa de estudios.

Uno de los pabellones más dañados por el temblor fue el de la facultad que dirige, por lo que pidió que sea declarado inhabitable, demolido y que se construya una nueva infraestructura. Pues varias de las paredes tienen rajaduras.

REPRESENTA UN PELIGRO

Tasayco Montoya explicó que los daños en uno de los pabellones de la Facultad de Ciencias vienen desde el terremoto de 2007; se trata del edificio más antiguo de la facultad, que representa un peligro para estudiantes y profesores.

“En noviembre de 2021 se inauguró este pabellón. El otro pabellón sí es más antiguo, es el que más ha sufrido las consecuencias del sismo último porque ya también [estaba dañado] por el terremoto de 2007”, manifestó.