Prepara tu identificación: Reniec recuerda pasos clave para participar en la segunda vuelta EG2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició campaña “Listos e informados” para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Esta iniciativa se lleva a cabo con el objetivo de que los ciudadanos conozcan las medidas que implementa la entidad para promover que la ciudadanía este correctamente identificada para ejercer su derecho al voto ante la segunda vuelta electoral.

La campaña informativa también busca recordar y orientar quiénes son los ciudadanos que están habilitados para votar, la importancia y cuidado del Documento Nacional de Identidad (DNI) para sufragar. Asimismo, tiene como objetivo, reducir la desinformación y falsas narrativas en relación al padrón de este proceso electoral.

La institución precisó que a través de las redes sociales y su página web también anunciará los horarios de atención que brindará durante las semanas previas a la segunda vuelta electoral, incluso sí abrirá sus puertas el mismo día de los comicios. Esta información como otras serán precisadas en las plataformas oficiales para evitar la desinformación.

El padrón de la primera y segunda vuelta es el mismo

Reniec destaca que la segunda vuelta no genera un nuevo padrón electoral; porque de acuerdo a ley el padrón se cierra 6 meses antes de la primera jornada electoral y contempla a los ciudadanos mayores de 18 años cumplidos hasta el mismo día de la primera vuelta.