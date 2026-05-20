Reniec entregó a ONPE la quinta lista de datos actualizados después del cierre del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026

En esta lista se incluyen actualizaciones de defunciones inscritas, fotografías de ciudadanos que cumplieron 18 años y otras posterior al cierre del padrón.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la quinta lista con información de defunciones que fueron inscritas después del cierre y aprobación del padrón de las Elecciones Generales 2026 el pasado 14 de octubre. En razón de ello, remitió las actualizaciones de inscripción de fallecidos, modificación de domicilios y de fotografías de ciudadanos que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril del 2026 en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta información se informó a la ONPE en la primera quincena de mayo, en el marco de las actividades del proceso electoral para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo a dicha información, con fecha de corte al 11 de mayo de 2026, se registraron y forman parte de la quinta lista un total de 18.933 defunciones inscritas después del cierre del padrón y 6.482 actualizaciones de fotografías en el DNI de ciudadanos que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril y que estaban incluidos como electores a sufragar en la primera vuelta electoral e igualmente lo están para la segunda vuelta.

Por otro lado, se reportaron 129.727 cambios de domicilio en documentos de peruanos a nivel nacional con fecha de procesamiento al 08 de mayo de 2026. Todos los trámites mencionados fueron realizados después del cierre del padrón.

Reniec transparenta anotaciones y actualizaciones de datos después del cierre del padrón para evitar desinformación

Reniec cumple con brindar esta información a la ONPE en el marco de la Ley Nº 31943, con el fin de que los miembros de mesa tengan información actualizada sobre los cambios que los ciudadanos han realizado en su documento de identidad o los registros civiles después del cierre del padrón electoral, y evitar la difusión de información errónea sobre esta materia. Para verificar los datos y actualizaciones posterior al cierre del padrón electoral, los ciudadanos pueden acceder al Portal: Consulta por DNI de actuaciones y anotaciones en Padrón

Cabe señalar que, el padrón electoral cerró el 14 de octubre de 2025 y fue aprobado el 13 de diciembre de 2025, por lo que es inalterable. Sin embargo, las anotaciones remitidas por el Reniec a ONPE permiten contar con información complementaria y actualizada para la elaboración de materiales electorales, que será de utilidad de los miembros de mesa. Asimismo, permiten a la ciudadanía y opinión pública verificar que la información actualizada posterior al cierre del padrón, si está registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

Cifras de defunciones y actualizaciones en DNI de electores por región

Reniec informa las cifras de defunciones registradas tras cierre de padrón electoral, por región. En Lima, se reportaron 5944; en Piura, 1233; en La Libertad, 1210; en Cajamarca, 869; en Arequipa, 854; en Puno, 857; Áncash, 784; Junín, 783; Cusco, 775; Lambayeque, 767; Callao, 621; Ica, 499; Loreto, 490; San Martín, 489 y en Huánuco, 429.

Asimismo, en Ayacucho, 420; en Ucayali, 334; en Huancavelica, 249; en Apurímac, 229; en Amazonas, 22; en Tacna, 186; en Pasco, 147; en Tumbes, 139; en Moquegua, 109 y en Madre de Dios, 89 defunciones inscritas. Mientras que, en el extranjero se registraron 155 casos en América, 46 en Europa; 5 en Asia y 1 en Oceanía.

En cuanto a los ciudadanos que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril y que realizaron el cambio de fotografía en su DNI, por región, Lima registró la mayor cantidad con 1942 trámites, seguida de Piura con 626, Loreto con 401, La Libertad con 350, Cajamarca con 333, Lambayeque con 275 y Callao con 254.

Además, Junín registró 235, Áncash 224, San Martín 204, Ica 203, Cusco 185, Ucayali 182 y Huánuco 150. Por su parte, Arequipa reportó 124 trámites, Ayacucho 122, Amazonas 119, Puno 91, Apurímac 82, Madre de Dios 60, Tumbes 59, Huancavelica 54, Pasco 46, Tacna 32 y Moquegua 25. En el extranjero reportó 56 casos en América, 39 en Europa, 8 en Asía y 1 en Oceanía.

Respecto a las cifras de cambios de domicilio tras cierre de padrón por región, Lima registró la mayor cantidad con 33 453 trámites, seguida de Cajamarca con 7336, La Libertad con 6396, Huancavelica con 5971 y Áncash con 5786. Asimismo, Arequipa alcanzó 5442, San Martín 5222, Cusco 4934, Junín 4903, Huánuco 4829 y Piura 4682.

Por su parte, Ayacucho reportó 4076 trámites, Loreto 4072, Puno 4032, Lambayeque 3688, Callao 3080, Ica 2990, Amazonas 2695 y Ucayali 2555. En tanto, Apurímac registró 1776, Tacna 1721, Moquegua 1037, Pasco 940, Madre de Dios 913 y Tumbes 502. En el exterior, América reportó 3791 casos, Europa 2763, Asia 101 y Oceanía 41.

Por último, Reniec resalta que con la suma de las cinco listas remitidas por Reniec a ONPE, se registra 72 315 defunciones inscritas, 49 609 jóvenes que actualizaron su foto en DNI, y 573 622 cambios de domicilio.