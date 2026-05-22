Universidad Nacional del Altiplano: violento enfrentamiento entre estudiantes deja varios heridos

Una violenta pelea, que dejó varios heridos de consideración, protagonizaron la tarde de ayer los estudiantes de las escuelas de Ingeniería Civil y Topografía de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. La pugna fue en la puerta de ingreso de la casa de estudios.

La disputa se inicia por la categórica negativa de los estudiantes de Ingeniería Civil a que la Escuela de Topografía se convierta en una nueva facultad con denominación “Geoespacial y Sistemas Viales”, ya que consideran que habría mucha similitud con su carrera.

SISTEMAS VIALES

“Nosotros no nos oponemos a que Topografía sea una nueva facultad, pero que no lleve el nombre de Sistemas Viales, eso es imposible, por eso protestamos, nos perjudica profesionalmente, no hay otro motivo”, manifestó un estudiante de Ingeniería Civil.

Desde que se inició la protesta de los estudiantes de Ingeniería Civil, es la primera vez que estos se enfrentan a golpes con los alumnos de Topografía, que buscan que su escuela sea facultad. La llegada de la policía calmó la situación y los universitarios se dispersaron.