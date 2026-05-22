Chimbote: niño sufre quemaduras tras explosión de bombarda durante partido de fútbol

Un menor, de 10 años de edad, resultó con quemaduras tras ser alcanzado por una bombarda durante un partido de futbol en el estadio Manuel Rivera Sánchez de Chimbote. Se enfrentaban los clubes José Gálvez y Sipesa.

Según la madre, Nora Pizarro, el hecho ocurrió cuando el artefacto detonó cerca de la cabeza de su hijo tras ser encendida por presuntos barristas. La recuperación de la piel requerirá un proceso clínico especializado, indico.

FALTA DE RESPUESTAS

"En la tribuna de occidente los hinchas empezaron a reventar bombardas y una impactó en la cabeza de mi hijo, generándole chinchones, quemaduras de primero y segundo grado que alcanzan su cara, cuello y parte del pecho", dijo.

Pese a la gravedad del diagnóstico y del tiempo de recuperación estimado, que será prolongado, la madre manifestó su indignación por la falta de respuestas por parte de los organizadores del evento deportivo, informa RPP.