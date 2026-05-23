Decomisan más de 120 kilos de marihuana en La Libertad: se detuvo a una persona

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional lograron decomisar 122 kilogramos de marihuana en una carretera cercana al distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad.

Según primeras informaciones, los agentes detuvieron una camioneta que circulaba a excesiva velocidad. Al momento de realizar el registro, hallaron en la tolva una caja de cartón envuelta con frazadas.

DIRANDRO DE TRUJILLO

En su interior se encontraron 18 paquetes de forma irregular con cannabis sativa. Además, a un costado de la caja, había dos maletas, de color negro, cada una con 14 paquetes de la misma carga ilícita.

Inmediatamente se detuvo al chofer del vehículo, cuya identidad no fue revelada. Personal policial comunicó el caso a la Dirección Antidrogas (Dirandro) Trujillo para continuar las pesquisas correspondientes.