Decenas de camiones y vehículos varados por fuerte nevada en la carretera Arequipa – Juliaca

La carretera que conecta Arequipa con Juliaca amaneció cubierta por una capa de nieve en el sector de Imata, provocando que decenas de camiones y vehículos quedaran varados. Los choferes señalaron que seguir era un riesgo.

Estas condiciones climáticas se registran en el tramo Crucero Alto – Imata. La nieve ha reducido la adherencia de los vehículos a la vía, elevando considerablemente el peligro de derrapes y pérdida de control, sobre todo en pendientes.

TRASLADOS INNECESARIOS

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi-Arequipa) informó que las lluvias, acompañadas de nieve, granizo, aguanieve y lluvia, continuarán hoy en todo ese sector, con intensidades que irán de ligeras a moderadas.

Por lo que exhortó a transportistas y viajeros a tomar previsiones ante las condiciones adversas que se registrarán. Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios mientras persista la emergencia climática, informa Correo.