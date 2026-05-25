Piura: presuntos sicarios matan a balazos a integrante de conocida orquesta de cumbia

El jefe del staff técnico de la popular orquesta de cumbia norteña Los Hermanos Chapoñay, Sergio Ojeda, fue asesinado anoche a balazos, cerca de su vivienda, por presuntos sicarios.

El violento hecho se registró alrededor de las 07:00 p.m., cuando la víctima fue a comprar unos chocolates a una bodega, a media cuadra de su domicilio, ubicado en la UPIS, en Piura.

SIN MEDIAR PALABRA

Vecinos declararon a RPP que los atacantes, que iban a bordo de una moderna moto y usaban cascos, interceptaron a su víctima y sin mediar palabra dispararon varias veces para luego huir.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha podido ubicar el paradero de los asesinos; analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los criminales.