Universidad Nacional de Ucayali: estudiantes toman campus exigiendo mejoras en la infraestructura

Un grupo de estudiantes tomó, en la víspera, el campus de la Universidad Nacional de Ucayali como medida de protesta ante la nula respuesta de las autoridades académicas respecto a sus exigencias.

Con ramas de árboles, mesas y sillas los alumnos bloquearon las puertas de ingreso. Los dirigentes estudiantiles señalan que, pese a la medida de fuerza, no tienen respuesta del rector Edgardo Braul.

ESTA TOMA SERÁ INDEFINIDA

Han presentado un documento con 21 requerimientos, entre ellos, la construcción de una residencia estudiantil, mejoras en la infraestructura de la universidad y aumentar las raciones en el comedor.

Álvaro Ríos, presidente de la Federación de Estudiantes, indicó en entrevista con RPP que esta toma será indefinida hasta poder reunirse con las autoridades y lograr mejoras para el bienestar de los alumnos.