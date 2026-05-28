Extorsionadores dinamitan consultorio dental en Áncash: exigen a propietaria 20 mil soles

Momentos de terror vivieron vecinos de un consultorio dental, ubicado en el distrito del Santa, provincia del mismo nombre, en la región Áncash. El local fue dinamitado anoche por extorsionadores.

Según testigos, un sujeto llegó en moto hasta el local y encendió el artefacto en la entrada del consultorio; luego, fugó. El estallido dañó puertas, ventanas y equipos médicos. También afectó fachadas vecinas.

SEGUNDA VEZ

Tras el suceso, la odontóloga comenzó a recibir videos de dinamitas, armas de fuego y mensajes amenazantes por WhatsApp, en los que le solicitan 20 000 soles para no seguir atentando contra su consultorio.

Se conoció que es la segunda vez que la profesional es víctima de extorsión. Luego del violento incidente, la víctima puso la denuncia en la Comisaría del Santa, que comenzó inmediatamente las investigaciones.