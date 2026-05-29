Reniec atenderá este sábado 30 y domingo 31 de mayo: sedes y horarios para entrega y trámite de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá este sábado 30 y domingo 31 de mayo en diferentes agencias a nivel nacional. Algunas de estas se encuentran ubicadas en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, La Libertad, entre otras. Son más de 160 sedes las que abrirán sus puertas al público este fin de semana para la entrega y trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Reniec insta a los ciudadanos acudir a recoger su DNI lo antes posible con el objetivo de que puedan realizar diversos trámites, además para que se identifiquen en sus mesas de sufragio el 7 de junio, día de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. A continuación, conoce las sedes que abrirán.

Atención este sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026

Varias agencias, Oficinas Registrales (OR), Puntos de Atención Permanente (PAP), Centros de MAC (Mejor Atención al Ciudadano), Puntos de Atención No Permanente (PANP) y Oficinas Registral Auxiliar (ORA) atenderán en diferentes horarios este fin de semana. Estas están ubicadas en los departamentos:

• Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Cabe señalar que, el horario de atención en las sedes habilitadas el sábado 30 de mayo para entrega y trámite de DNI será de 08.15 a.m. a 12.45 p.m. y el domingo 31 de mayo será también en el mismo horario en algunas de sedes y en otras de 08.15 a.m. a 15.15 p.m. Conoce todas las oficinas disponibles aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYQWZUZO7-r09t3mCMa-qxDq8J8Of2a0/edit?gid=324460799#gid=324460799

Reniec brinda algunas recomendaciones antes de acudir a agencia

La entidad registral recomendó a los ciudadanos verificar si el estado del trámite de su DNI figura al 100 % en este enlace: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm. Si lo está, deberán de acudir a la agencia que eligieron para el recojo del documento.

Asimismo, recordó que varios trámites relacionados al DNI y a registros civiles se pueden hacer de manera virtual como solicitud de copias de actas registrales, duplicado y renovación del documento, entre otros. Conoce todos en este enlace: https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano

Además, indicó que los trámites se pueden pagar a través de Yape o agentes BCP. Para hacerlo por ese medio deben de generar un ticket en este enlace: https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Copiar el código de 14 dígitos e insertarlo en la aplicación de Yape o mostrarlo en los agentes BCP. En esa línea, precisó que también se puede pagar por medio de Págalo.pe o el Banco de la Nación.