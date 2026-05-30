Roberto Sánchez realizó actividades de campaña en Piura rumbo a la segunda vuelta electoral

Como parte de sus últimas actividades de campaña rumbo a la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial Roberto Sánchez visitó la provincia de Piura, recorriendo los distritos de Tambogrande y Sullana con el objetivo de escuchar y atender las principales problemáticas que afectan a la población.

Asimismo, realizó un mitin que sirvió como espacio de acercamiento con los ciudadanos para presentar sus propuestas de gobierno y destacar la importancia de impulsar una segunda reforma agraria como parte de sus principales planteamientos para el desarrollo del sector agrícola.

ACTIVIDADES EN PIURA

Durante el desarrollo de estas actividades, Roberto Sánchez estuvo acompañado no solo por integrantes de su fórmula presidencial, sino también por miembros de su equipo técnico, entre los que destacó la presencia de José Domingo Pérez.

Además de la exposición de sus propuestas de gobierno, centradas principalmente en el impulso al sector agrícola y el fortalecimiento de una segunda reforma agraria, el candidato participó en caravanas y recorridos por distintos sectores de la región, donde resaltó la importancia de mantener un contacto directo con la población.

CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES

Por otro lado, tras culminar sus actividades en Piura, Sánchez informó que continuará con su agenda de campaña en Lima. El candidato participará en la actividad denominada “Firma de Compromiso por el Perú”, programada para las 10:00 a. m. en Breña. Posteriormente, se trasladará a Gamarra, donde tiene prevista su participación en la presentación del “Plan Estratégico de Industrialización”, programada para las 5:00 p. m.