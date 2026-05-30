Bus interprovincial se incendia en carretera de Moquegua: cortocircuito habría ocasionado siniestro

No hay muertos ni heridos. 50 pasajeros que se dirigían de Tacna a Arequipa vivieron momentos de terror, cuando el ómnibus en el que viajaban se incendió en la vía Pampa de Clemesí, en la región Moquegua.

Según los pasajeros, el suceso se registró esta madrugada, alrededor de 1:10 horas, en medio de una fuerte neblina. Denunciaron que la empresa Flores, propietaria del bus incendiado, no atendió sus reclamos.

DEMORA EN EL TRASBORDO

Pedían otra unidad inmediatamente para seguir su camino, pero esperaron cerca de dos horas para que un bus de la misma empresa los recogiera. Algunos esperan que les devuelvan el pasaje, informa Correo.

La molestia de los pasajeros no solo fue por la demora en el transbordo, pues al llegar a la terminal en Arequipa los atendieron recién a las 07 de la mañana. El incendio se habría producido por un cortocircuito.