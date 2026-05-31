Pacasmayo: tres muertos y doce heridos de distinta consideración deja volcadura de combi

Al menos tres muertos y doce heridos de distinta consideración dejó la volcadura de una combi en el sector Cerro Chico, distrito de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Según versiones preliminares, entre las víctimas mortales se encuentran una niña de 8 años, una mujer de 42 años y una tercera persona (mujer) de 22 años cuya identidad aún no ha sido determinada.

EXCESIVA VELOCIDAD

Entre los heridos figuran un niño de 8 años y un adolescente de 15 años. Los lesionados fueron trasladados a centros de salud cercanos, mientras los más delicados los llevaron a hospitales de Trujillo, informa RPP.

Peritos de la Policía Nacional y del Ministerio Público investigan las causas del accidente; según los pasajeros, la unidad habría estado circulando a excesiva velocidad, pese a los constantes reclamos de las personas.