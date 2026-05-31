¿Estás en el padrón electoral? Conoce si te corresponde votar en la segunda vuelta de Elecciones 2026

Reniec recordó que solo podrán votar en la segunda vuelta del próximo 7 de junio los ciudadanos incluidos en el padrón electoral aprobado por el JNE en diciembre de 2025.

El padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se cerró el 14 de octubre de 2025 y fue aprobado por el JNE en diciembre. Reniec recuerda qué ciudadanos están habilitados para participar en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, varios ciudadanos tienen dudas sobre si les corresponde votar el próximo 7 de junio. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que solo podrán participar quienes figuren en el padrón electoral que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó para este proceso.

La entidad precisó que el padrón electoral cerró el 14 de octubre de 2025 con la información que los ciudadanos registraron hasta esa fecha. Además, indicó que el JNE aprobó este documento el 13 de diciembre de 2025 y que no incorpora cambios entre la primera y la segunda vuelta electoral.

¿Quiénes están habilitados para votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026?

Participarán en la segunda vuelta electoral todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral aprobado para las Elecciones Generales 2026.

Dentro de este grupo se encuentran:

- Los ciudadanos entre 18 y 70 años, para quienes el voto es obligatorio de acuerdo con la Constitución Política del Perú.

- Los ciudadanos que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha de la primera vuelta electoral, y que fueron incorporados al padrón.

- Los ciudadanos mayores de 70 años que figuran en el padrón electoral. En su caso, el voto es facultativo, por lo que pueden decidir si acuden o no a sufragar.

- Los peruanos residentes en el extranjero incluidos en el padrón electoral.

Reniec recordó que el padrón electoral es el documento que determina quiénes están habilitados para votar y que cualquier actualización o modificación realizada después de su cierre no altera la relación de electores considerada para las Elecciones Generales 2026.

Padrón de las Elecciones Generales 2026

De acuerdo al padrón electoral de las Elecciones Generales 2026, un total de 27 325 432 son los ciudadanos que votarán en este proceso. De ellos, 12 995 026 son hombres y 13 119 593 son mujeres que residen en el Perú, y 549 300 son hombres y 661 513 mujeres que viven en el extranjero. Cabe señalar que, los peruanos residentes fuera del país también forman parte del padrón electoral y participan de las elecciones.

Reniec destacó que el padrón electoral es elaborado con la información actualizada del registro de identificación de los ciudadanos. Por último, precisó que este documento garantiza la transparencia, organización y legitimidad de las Elecciones Generales 2026.

Nota: Si cumpliste 18 años del 13 de abril en adelante no formas parte del padrón electoral para las EG2026, en consecuencia no participas de la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio.