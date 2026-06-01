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Hace 55 minutos

Chiclayo: bajo estrictas medidas de seguridad llega material electoral para la segunda vuelta

Se recibieron 1109 paquetes electorales que contienen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa y otros.

Foto Andina



La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chiclayo recibió anoche el material que se usará para la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, acción realizada bajo estrictas medidas de seguridad.

El material electoral llegó a la sede de la institución, en un vehículo acondicionado y en todo momento resguardado por la Policía Nacional. El traslado fue monitoreado y supervisado por un comisionado de la ONPE.

LOCALES DE VOTACIÓN

Se recibieron 1109 paquetes electorales que contienen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa y otros artículos para el desarrollo de la jornada electoral.

La ODPE Chiclayo tiene a su cargo la organización del proceso electoral en ocho distritos de la ciudad, donde se instalarán 1,458 mesas de sufragio en 150 locales de votación para atender a 430,599 electores, informa Andina.


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