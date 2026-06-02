¡Tragedia en Trujillo! Combi atropella a escolar y a su hermana en plena vía

Un lamentable accidente se registró en Moche, distrito de la provincia de Trujillo, donde una combi atropelló a dos menores de edad en la intersección de las calles José Olaya y Libertad .

El trágico hecho dejó como saldo el fallecimiento de una niña de tan solo seis años, mientras que la otra menor resultó gravemente herida. No obstante, gracias a la rápida intervención del personal médico, su estado de salud es estable y permanece bajo observación.

ESTADO DE SALUD DE LAS VÍCTIMAS

Según informaron las autoridades de la región, una de las menores permanece estable y continúa recibiendo atención médica. Sin embargo, la niña enfrenta también el difícil momento de afrontar la pérdida de su hermana. “Una de las menores ha resultado fallecida y la otra menor está herida, pero está en un estado de salud estable”, indicó.

Asimismo, la tía de las dos menores señaló que, momentos antes del accidente, el conductor de la combi habría estado discutiendo con una de las ocupantes del vehículo. “Mi sobrina nos ha contado que ella venía caminando y el vehículo que la accidentó iba despacio, pero venía discutiendo con una mujer”, manifestó.

SEGUIRÁN LAS INVESTIGACIONES

Tras lo ocurrido, el chofer fue detenido y trasladado a la comisaría de Moche para continuar con las diligencias correspondientes, mientras la familia de las menores pide justicia. “Yo quiero que hagan justicia por mi niña chiquita”, indicó la abuela de la menor.