Tiroteo durante partido de fulbito deja 12 heridos en Chimbote: ataque sería por un ajuste de cuentas

El ataque se registró en una losa deportiva del pueblo joven Dos de Junio, en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash. La balacera dejó 12 heridos, entre ellos el objetivo de los criminales, Briyan C., de 34 años.

Según testigos, el ataque armado ocurrió cuando decenas de personas, de distintas edades, participaban y observaban un campeonato de fulbito organizado para recaudar fondos y terminar de pavimentar unas calles del sector.

'LOS PATECOS'

Los atacantes llegaron en un auto y en una moto, y dispararon contra Briyan C. quien pertenecería a la organización criminal 'Los Patecos'. Inmediatamente, el caos se apoderó del lugar; todos corrían en distintas direcciones.

El objetivo de los sicarios tiene antecedentes policiales por delitos de robo agravado, homicidio, secuestro y extorsión. La Policía Nacional investigaría el caso como un ajuste de cuentas entre bandas criminales rivales.