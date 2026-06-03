Dictan prisión para comandante de la Policía en Ayacucho: lo acusan de presunto tráfico de armas

Tras una prolongada audiencia, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el jefe del Departamento de Criminalística de la región Ayacucho, comandante de la Policía Nacional, Arturo López.

Según el Ministerio Público, la autoridad policial tendría el alias de 'Tito' y es investigada por su presunta participación en el abastecimiento de armas a un grupo criminal vinculado al narcotráfico en el VRAEM.

ALLANAMIENTO DE CASAS

La detención de López Cárdenas se ejecutó en un amplio operativo el pasado 7 de mayo en la provincia de Huamanga. El comandante fue intervenido en su despacho ubicado en el Complejo Policial del jirón 28 de Julio.

Al mismo tiempo, representantes judiciales y de la Fiscalía allanaron tres viviendas, donde decomisaron celulares, memorias USB y gran cantidad de documentación que son de mucho interés para las investigaciones.