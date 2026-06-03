Dictan nueve meses de prisión preventiva para acusado por muerte de mujer y su hijo en Tocache

Alexis Alcántara Tellería es investigado por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio calificado en agravio de Zoila Castillo y su menor hijo.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería, quien es investigado por su presunta participación en la muerte de Zoila Castillo y su hijo de seis años, ocurrida en la región San Martín. La medida restrictiva fue dictada mientras continúan las investigaciones por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, entre ellos declaraciones de familiares, testimonios de testigos y registros obtenidos de cámaras de seguridad. Asimismo, se analizaron los argumentos expuestos por la defensa del investigado antes de emitirse la decisión judicial.

La resolución establece que Alcántara Tellería permanecerá recluido hasta el 27 de febrero de 2027, plazo durante el cual se desarrollarán las diligencias destinadas a esclarecer los hechos. En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario deberá determinar el establecimiento donde cumplirá la medida, mientras que la defensa anunció que apelará el fallo.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

El caso se originó tras la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, reportada el pasado 16 de mayo. Días después, ambos fueron hallados sin vida en el caserío Bajo Camote, en la provincia de Tocache. Las investigaciones señalan que la mujer mantenía una relación sentimental con el detenido y que había viajado junto a su hijo para encontrarse con él. Alcántara fue capturado el 27 de mayo en el distrito limeño de Jesús María, tras una orden de detención emitida por la justicia.