Alertan sobre riesgos para menores en plataformas de citas por internet

Las plataformas de citas y chats en internet se han convertido en una preocupación para especialistas y autoridades debido a los riesgos que enfrentan los menores de edad al interactuar con desconocidos. Casos de violencia, captación y engaños han puesto en alerta a padres de familia sobre el uso de estos espacios digitales.

Una investigación realizada por La Calle No Calla ingresó a una plataforma de citas utilizando un perfil ficticio de una adolescente de 16 años. En cuestión de segundos, decenas de usuarios comenzaron a enviar mensajes, algunos solicitando información personal e insistiendo en mantener conversaciones privadas.

Especialistas en delitos informáticos advirtieron que detrás de una pantalla puede ocultarse cualquier persona, incluso individuos que buscan manipular o ganarse la confianza de menores para obtener datos personales, imágenes íntimas o concretar encuentros presenciales.

La Policía Nacional recomendó a los padres supervisar la actividad digital de sus hijos, prestar atención a cambios de conducta y denunciar cualquier situación sospechosa. Además, recordó que existen unidades especializadas dedicadas al patrullaje virtual y a la protección de menores frente a delitos cometidos a través de internet.