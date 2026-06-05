Piura: sujetos armados irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

El suceso ha conmocionado al asentamiento humano Santa Teresa, en la provincia de Sullana, región Piura. Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos por dos sicarios.

Según indicaron los vecinos, el ataque ocurrió la noche del último miércoles; la familia estaba descansando cuando los sujetos armados irrumpieron en la precaria vivienda y les dispararon.

CAUSAS DE LA MASACRE

Los criminales, que se movilizaban en una motocicleta, realizaron más de 50 disparos contra las víctimas; todos dormían en una misma habitación. Luego fugaron con rumbo desconocido.

La Policía Nacional inició las investigaciones para tratar de identificar y capturar a los responsables de este caso. Hasta el momento se desconocen las causas del múltiple crimen.