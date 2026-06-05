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Hace 2 horas

Piura: sujetos armados irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

Los criminales, que se movilizaban en una motocicleta, realizaron más de 50 disparos contra las víctimas; todos dormían en una misma habitación.

Foto RPP



El suceso ha conmocionado al asentamiento humano Santa Teresa, en la provincia de Sullana, región Piura. Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos por dos sicarios.

Según indicaron los vecinos, el ataque ocurrió la noche del último miércoles; la familia estaba descansando cuando los sujetos armados irrumpieron en la precaria vivienda y les dispararon.

CAUSAS DE LA MASACRE

Los criminales, que se movilizaban en una motocicleta, realizaron más de 50 disparos contra las víctimas; todos dormían en una misma habitación. Luego fugaron con rumbo desconocido.

La Policía Nacional inició las investigaciones para tratar de identificar y capturar a los responsables de este caso. Hasta el momento se desconocen las causas del múltiple crimen.


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