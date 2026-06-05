Más de 3600 acompañantes técnicos de Cuna Más protegen la primera infancia en 1532 distritos del Perú

En los rincones más alejados del Perú, más de 3600 acompañantes técnicos del Programa Nacional Cuna Más trabajan para garantizar que ningún niño menor de 36 meses quede atrás. Esta red humana, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), es el nexo que mantiene unido y en constante desarrollo los servicios de Cuidado Diurno (SCD) y de Acompañamiento a Familias (SAF), dirigidos a la primera infancia entre las poblaciones más vulnerables.

La misión de los acompañantes técnicos es asegurar la calidad de los servicios del programa, ya sea visitando a madres, padres o cuidadores principales de usuarios en sus hogares, ubicados en zonas rurales (a través del SAF), o monitoreando las labores de las madres cuidadoras en los centros infantiles de atención integral en diversas ciudades del país (como parte del SCD).

Entre las responsabilidades de los acompañantes técnicos del programa social también destacan: fomentar prácticas saludables de crianza en el hogar, asesorar a las familias usuarias en alimentación saludable y prevención de la anemia infantil, fortalecer las capacidades de las madres cuidadoras, elaborar planes de trabajo y cronogramas junto a las guías de familia, y articular con autoridades locales y del sector salud para establecer redes de protección en beneficio de la primera infancia en cada comunidad.

Gracias a su compromiso, y conforme con las prioridades establecidas en la gestión de la ministra Lily Vásquez Dávila, Cuna Más está presente en 1532 distritos y 192 provincias del territorio nacional. Este despliegue permite la atención integral y un seguimiento efectivo al desarrollo físico y cognitivo de niñas y niños menores de 36 meses, así como el cuidado de madres gestantes, en 339 878 familias usuarias.

Cabe recordar que Cuna Más convoca permanentemente a profesionales comprometidos con la primera infancia para desempeñarse como acompañantes técnicos, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Los concursos, gratuitos en cada etapa del proceso, son publicados en el portal y redes sociales oficiales del programa social.