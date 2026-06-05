¿Cuánto ganan los peruanos? INEI reporta ingreso promedio de S/1.887

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo a nivel nacional se ubicó en S/1.887, consolidándose como uno de los principales indicadores de la evolución del mercado laboral peruano.

Según la entidad, el avance de la actividad económica permitió que más personas se incorporen al mercado laboral. Solo en el primer trimestre de 2026, la población ocupada del país superó los 17,5 millones de trabajadores, registrando un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

En Lima Metropolitana, los ingresos se mantienen por encima del promedio nacional. Entre febrero y abril de 2026, el ingreso mensual por trabajo principal alcanzó los S/2.256,6, impulsado por mejoras en sectores como comercio y servicios.

Pese a la recuperación observada, el INEI reporta que persisten diferencias en los ingresos según sexo, edad, nivel educativo y actividad económica, lo que continúa representando uno de los principales desafíos del mercado laboral peruano.