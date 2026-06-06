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Elecciones 2026: conoce cuándo inicia la ley seca por la segunda vuelta electoral

La restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá en todo el país con motivo de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.



La ley seca entrará en vigencia desde las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio y se extenderá hasta las 8:00 a. m. del lunes 8 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Durante ese periodo estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, bares, restaurantes, licorerías y otros locales a nivel nacional.

La medida busca garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral del domingo 7 de junio, cuando millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Las autoridades recordaron que quienes infrinjan la ley seca podrán ser sancionados con multas y otras medidas establecidas en la legislación electoral vigente.


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