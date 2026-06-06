Elecciones en Perú: consulta aquí tu local de votación y si fuiste elegido miembro de mesa

A pocas horas de la segunda vuelta electoral, la ONPE habilitó sus plataformas digitales para que los ciudadanos consulten de manera rápida y gratuita su local de votación, número de mesa y horario recomendado para acudir a sufragar.

Para realizar la consulta, los electores solo deben ingresar su número de DNI en el portal oficial. El sistema mostrará la dirección exacta del centro de votación y otros datos importantes para la jornada electoral.

Además, la herramienta permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa, función clave para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral en todo el país.

Las autoridades recomendaron revisar esta información con anticipación para evitar contratiempos el día de la elección y recordar que la participación es obligatoria para los ciudadanos habilitados para votar.