Capturan a "Los Angelitos del Norte" en Trujillo: se les incautó dinamita y stickers extorsivos

Tras una intensa persecución, agentes de la Policía Nacional capturaron a presuntos integrantes de la sanguinaria banda criminal "Los Angelitos del Norte", en el operativo se utilizaron drones.

La intervención se realizó luego de varias semanas de seguimiento al accionar delictivo de la organización. Fueron detenidos en la carretera a la playa de Huanchaco, en Trujillo, región La Libertad.

OTROS INTEGRANTES

Los detenidos son Oliver A., Pedro A. y Ana L. V. Se les incautó cinco cartuchos de dinamita aparentemente listos para su uso y 15 stickers extorsivos, que serían colocados en ómnibus y combis.

Las autoridades investigan la vinculación de la banda criminal en los múltiples casos de extorsión registrados en la localidad de Huanchaco. Asimismo, se busca a otros presuntos integrantes.