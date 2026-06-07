Elecciones 2026: encuentran cédulas marcadas en colegio Benjamín Carson de Trujillo

Tras este suceso, se ha suspendido la votación en la referida mesa de sufragio, generando la incomodidad del resto de ciudadanos que esperaban emitir su voto.

Al igual que en Lima y otras ciudades del país, en Trujillo también se han registrado casos de cédulas de votación marcadas, específicamente en el colegio Benjamín Carson.

Según se pudo conocer, un ciudadano recibió una cédula marcada, por lo que inmediatamente denunció el hecho y solicitó la presencia de la Fiscalía y la Policía Nacional.

SUSPENDEN VOTACIÓN

Testigos, que estaban en la cola, señalan que el suceso se registró alrededor del mediodía. Inicialmente, se habrían encontrado alrededor de 30 células marcadas.

Tras este suceso, se ha suspendido la votación en la referida mesa de sufragio, generando la incomodidad del resto de ciudadanos que esperaban emitir su voto.