Capturan a extranjeros que realizaban préstamos “gota a gota” en Piura: se les decomisó explosivos

En un operativo realizado en la urbanización Monteverde, distrito de Castilla, en Piura, la policía detuvo a ocho colombianos acusados de integrar una presunta banda dedicada al sistema de préstamos conocido como 'gota a gota'.

La intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia de varias semanas, luego de múltiples denuncias de ciudadanos y comerciantes, que eran víctimas de cobros bajo amenazas, actos de intimidación y hasta agresiones físicas.

USURA Y TENENCIA ILEGAL

Se les decomisó explosivos con su respectiva mecha y detonador, cinco proyectiles, dieciséis celulares, una laptop, tarjetas publicitarias utilizadas para ofrecer préstamos, una camioneta, cuatro motos y S/ 2.163 en efectivo.

Los detenidos son Óscar C. (27), Óscar M. (23), Juan H. (18), Laura C. (19), Michael V. (21), Elías B. (24), Juan G. (18) y Mauricio H. (18). Se les investiga por los presuntos delitos de usura y tenencia ilegal de materiales peligrosos.