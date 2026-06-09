XI festival de la flor de Amancaes promoverá la cultura, tradición y turismo en Las Lomas de Asia

Con el propósito de fortalecer la identidad cultural, promover el turismo local y revalorar el patrimonio natural de las Lomas de Asia, se realizará el XI Festival de la Flor de Amancaes, el próximo 20 de junio a las 08:00 a.m.

Este importante evento reunirá a visitantes, familias y autoridades en una jornada llena de tradición, cultura y naturaleza. Entre las principales actividades programadas destacan el Pagapu a la Madre Tierra, ceremonia ancestral de agradecimiento a la naturaleza; la exhibición y degustación de platos típicos de la zona; muestra de artesanía local; la presentación de la tradicional Danza de las Pallas de Asia; la exhibición del elegante Caballo Peruano de Paso; y un recorrido guiado por las Lomas de Asia, donde los asistentes podrán apreciar la belleza de la flor de Amancaes y la biodiversidad del ecosistema.

La flor de Amancaes es uno de los símbolos más representativos de la costa peruana y cada año atrae a cientos de visitantes interesados en conocer y disfrutar de este espectáculo natural que embellece las lomas durante la temporada de invierno.

Los organizadores invitan a la población en general, turistas y amantes de la naturaleza a participar de esta festividad que busca preservar las tradiciones, impulsar el turismo sostenible y fomentar el cuidado del medio ambiente.

Actividades principales:

Pagapu a la Madre Tierra

Platos Típicos

Artesanía

Danza de las Pallas de Asia

Caballo Peruano de Paso

Recorrido a las Lomas

Datos del evento:

Evento: XI Festival de la Flor de Amancaes

Fecha: 20 de junio

Hora: 08:00 a.m.

Lugar: Lomas de Asia, Cañete – Lima

Organiza: Comunidad Campesina de Asia 2025–2026