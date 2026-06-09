Alarma en Pacasmayo: oleajes anómalos afectan viviendas y comercios del Malecón Grau

El fuerte oleaje anómalo registrado la tarde de ayer causó enorme preocupación entre los moradores y autoridades de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

Las olas impactaron contra el Malecón Grau, ocasionando considerables daños materiales en viviendas y comercios, y dejando piedras en las áreas de tránsito peatonal.

ALEJARSE DEL LITORAL

Esta mañana, varias familias dejaron sus casas cercanas al malecón y se fueron a otros sectores ante el temor de que se registren nuevos oleajes y que sean más violentos.

Según reportes emitidos por la Marina de Guerra del Perú, las condiciones de mar agitado se mantendrían durante los próximos días. Se recomienda alejarse del litoral.