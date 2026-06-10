Lambayeque: Autoridades despliegan equipos de salud ante aumento de contagios en escolares

La vigilancia sanitaria en los colegios se ha intensificado debido al repunte de casos registrados en los establecimientos de salud de la región.

Con el fin de reforzar las medidas preventivas y de vigilancia de casos de la enfermedad de manos, pies y boca, brigadas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) vienen realizando intervenciones en diversas instituciones educativas a nivel nacional.

Estas campañas tienen como objetivo detectar de manera temprana posibles síntomas o casos sospechosos de la enfermedad, facilitando una atención oportuna y contribuyendo a la prevención y tratamiento. De esta manera, se busca reducir la incidencia de casos que vienen siendo reportados en los establecimientos de salud.

GRAN CANTIDAD DE CASOS

La directora ejecutiva de Salud Integral a las Personas, Vanessa Siapo Gutiérrez, expresó su preocupación al informar que algunos niños continúan asistiendo a las instituciones educativas pese a presentar síntomas de alguna enfermedad. “Hace algunas semanas observamos un descenso de casos; sin embargo, en estos últimos días, algunos niños han llegado a los establecimientos de salud con síntomas. Gracias a las campañas que estamos realizando los padres han tomado mayor conciencia, pero es necesario seguir reforzando”, indicó.

Además, hizo un llamado a los padres de familia para que permanezcan atentos al estado de salud de sus hijos, a fin de identificar oportunamente cualquier síntoma.“Algunos padres ven a sus niños más tranquilos y los envían al colegio cuando todavía están con las erupciones o alguna molestia. Seguimos insistiendo para que los padres estén atentos y vigilen la evolución de sus niños”, agregó.

SARAMPIÓN SIGUE PONIENDO EN ALERTA

Por otro lado, Chiclayo sigue siendo la región con mayor número de casos, asimismo las autoridades indicaron que la enfermedad más preocupante es el sarampión. “Actualmente, la enfermedad que más nos está preocupando es el sarampión, pues es una enfermedad potencialmente mortal y para ello tenemos el mejor mecanismo para combatirla como son las vacunas. Así que seguimos llamando a los padres de familia para que lleven a sus niños a completar su esquema de inmunizaciones”, concluyó.