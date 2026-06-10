Ronderos queman campamentos mineros en La Libertad: denuncian que contaminan los ríos

Las rondas campesinas de la comunidad de Barrio Negro quemaron, la tarde de ayer, tres campamentos mineros ubicados en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, denunciando que contaminan los ríos.

Según los dirigentes, debido a este problema, la población no puede abastecerse de agua limpia para mantener sus labores agrícolas y ganaderas, sus únicos medios de sustento de vida. Trascendió que la acción violenta no dejó heridos ni fallecidos.

RESIDUOS TÓXICOS

Indican también que, pese a los llamados de atención, los mineros ilegales o informales arrojan sus residuos tóxicos en sus fuentes hídricas, afectando la salud de la población y el medio ambiente, “situación que no pueden seguir permitiendo”.

Trascendió que los ronderos continúan atrincherados en los socavones atacados, por lo que se espera la presencia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades regionales, a fin de lograr restablecer la tranquilidad en el sector.