Conmoción en Juliaca: madre e hijo fueron asesinados a balazos para robarles 100 mil soles

Una madre y su hijo fueron asesinados a balazos por delincuentes que irrumpieron en su vivienda para apoderarse de 100 mil soles. El suceso se registró en la urbanización Los Incas, en la ciudad de Juliaca, región Puno.

Las víctimas fueron identificadas como Nilia A.M., de 45 años, y su hijo Gilmer C.A., de 26, quienes se enfrentaron a los criminales, los vecinos escucharon gritos, para evitar el asalto, por lo que recibieron varios balazos.

CASQUILLOS DE BALA

El esposo de la víctima, Luis C.C., de 48 años, resultó gravemente herido, fue evacuado de emergencia a un nosocomio cercano. Tras la masacre, los sujetos se apropiaron del dinero y escaparon en la camioneta que llegaron.

Al lugar se presentaron peritos de Criminalística y representantes de la Fiscalía, quienes hallaron varios casquillos de bala que son analizados como parte de las diligencias de ley. Los familiares se mostraron muy consternados.