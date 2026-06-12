Huánuco fortalece la atención a víctimas de violencia con nuevo centro especializado

La implementación de este servicio busca acercar la atención integral a la ciudadanía y garantizar espacios seguros para quienes requieran apoyo ante situaciones de riesgo.

Con el fin de fortalecer la atención y protección de las víctimas de violencia, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, inauguró el Centro Emergencia Mujer y Familia de Pillco Marca, ubicado en la región Huánuco.

Esta nueva sede estará orientada exclusivamente a la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sumándose así a la red nacional de servicios que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

NUEVO CENTRO DE EMERGENCIA

Asimismo, este nuevo centro de emergencia estará a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales especializados en derecho, psicología, trabajo social, admisión y promoción. “Mujeres, queremos que vean este centro como un espacio de confianza, donde serán escuchadas, orientadas y acompañadas. Si en algún momento sienten que su integridad o la de un ser querido está en riesgo, sepan que aquí encontrarán una puerta abierta y un equipo comprometido con su protección y bienestar”, indicó Pariona.

Por otro lado, su funcionamiento estará dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y su horario de atención será de 08:00 a.m. a 4:15 p.m.