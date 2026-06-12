Tacna: colombiano fue sentenciado a 17 años de prisión por extorsión bajo modalidad del 'gota a gota'

El Poder Judicial condenó a 17 años y seis meses de prisión al colombiano Nicolás Peláez, quien fue encontrado culpable del delito de extorsión. El sujeto operaba bajo la modalidad conocida como 'gota a gota'.

Según la sentencia, el extranjero, de 24 años, participaba en un esquema de préstamos informales con intereses usureros y abusivos; luego, bajo amenazas y actos de mucha violencia, exigía el pago a sus víctimas.

SALIERON DESPAVORIDOS

Uno de esos violentos cobros se registró el pasado 23 de abril, cuando Peláez Cardona, junto a un cómplice, aún no identificado, ingresaron gritando amenazas a una peluquería para exigir el pago de una deuda, informa RPP.

Según la acusación del Ministerio Público, el sentenciado agredió físicamente al propietario del establecimiento en presencia de su hijo menor y de algunos clientes, quienes salieron despavoridos de la peluquería.