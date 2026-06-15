Al menos cuatro muertos y un herido grave deja choque entre auto y camión en Arequipa

Según se conoció, anoche cuatro personas que viajaban en auto fallecieron y una quedó gravemente herida tras impactar la unidad contra un camión en el kilómetro 865 de la carretera Panamericana Sur, altura de la provincia arequipeña de Camaná.

Testigos refieren que el vehículo en el que se transportaban las víctimas quedó destrozado en medio de la autopista. Asimismo, dos de los cuerpos fueron hallados por los bomberos en el pavimento y los demás estaban atrapados entre los fierros.

CAUSAS DE LA TRAGEDIA

Entre los fallecidos figuran dos varones y dos mujeres; sus identidades no fueron reveladas. El chofer del camión, que resultó ileso, fue trasladado a la comisaría del sector para que brinde su declaración. Las autoridades investigan las causas de la tragedia.

Hasta el lugar del accidente llegaron los consternados familiares, que se mostraron muy afectados por lo sucedido. El fiscal de turno, tras realizar las diligencias correspondientes en estos casos, ordenó el traslado de los cadáveres a la Morgue de Arequipa.