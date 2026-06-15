Sujeto fue asesinado a balazos durante evento deportivo en Chimbote: sería un ajuste de cuentas

Momentos de desesperación vivieron los asistentes a un campeonato de fulbito que se realizaba en la primera etapa de la urbanización El Trapecio, en el distrito de Chimbote, región Áncash. Cuando un hombre fue asesinado a balazos.

La víctima, Alfredo Rengifo Ramos, registraba antecedentes por los delitos de lesiones, tenencia ilegal de armas y violencia familiar. Además, según inteligencia de la Policía Nacional, estaba vinculado a la banda criminal 'Los patecos'.

DISPARARON TRES VECES

Testigos refieren que Rengifo Ramos bebía licor con unos amigos en unas de las gradas cuando un delincuente se acercó y le disparó tres veces; sería por un ajuste de cuentas. Los asistentes empezaron a correr en distintas direcciones.

Mientras otros optaron por lanzarse al suelo por temor a una balacera, luego de unos minutos y tras pasar el violento incidente, la mayoría del público, muy asustados, prefirieron retirarse. La Policía Nacional investiga el suceso.