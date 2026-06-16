Arequipa recibe al único hospital oftalmológico volador del mundo

La misión está integrada por especialistas en oftalmología procedentes de Perú, México y Estados Unidos, quienes trabajarán junto a profesionales locales.

La región Arequipa recibió la visita del hospital Ocular Volador de Orbis, considerado el único hospital docente oftalmológico acreditado que opera a bordo de una aeronave, en una misión orientada a fortalecer la atención especializada y la capacitación médica.

La aeronave llegó al aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón y permanecerá en la región durante 15 días. La misión está integrada por especialistas en oftalmología procedentes de Perú, México y Estados Unidos, quienes trabajarán junto a profesionales locales.

Durante su estadía, el equipo médico realizará cirugías oftalmológicas de alta complejidad para pacientes con enfermedades como cataratas, glaucoma y estrabismo. Asimismo, desarrollará actividades académicas y programas de capacitación dirigidos a médicos, enfermeras e ingenieros biomédicos.

MODERNAS SALAS

El hospital aéreo cuenta con modernas salas de operaciones, tecnología especializada, áreas de enseñanza clínica y un centro de tratamiento láser, lo que permite combinar la atención médica con la formación profesional.

Las autoridades regionales destacaron que esta iniciativa contribuirá a reducir las brechas en la atención oftalmológica especializada y fortalecerá las capacidades del personal de salud de la región.

La misión es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Arequipa y la organización internacional Orbis, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios especializados para la población.

(Con información de Agencia Andia)